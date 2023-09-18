Ещё одно ограничение? Россияне начали сталкиваться с невозможностью запустить Blu-ray диски на консолях PlayStation

При попытке запуска экран либо зависает, либо становится чёрным. Оказалось, что проблема связана с функцией BD-Live, которая пытается установить связь с серверами, доступ к которым, по-видимому, ограничен для России.

Семён Костин, пользователь Twitter, первым заметил эту аномалию. Он проверил 15 дисков, и только два из них успешно запустились — «Кинг-Конг» и «Чёрная дыра». Эти фильмы не имеют функции BD-Live, что, вероятно, и позволило им запуститься без проблем.

Чтобы обойти эту проблему, необходимо перейти в «Настройки» консоли, затем в раздел «Экран и видео» и отключить пункт «Разрешить BD Live подключиться к Интернету». После этого диски должны запускаться без проблем.

Интересно, что на консолях Xbox и на бытовых плеерах без подключения к Сети фильмы запускаются как обычно. Это может указывать на то, что проблема специфична именно для PlayStation.