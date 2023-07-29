Эскизу Российской орбитальной станции предстоит защита

Эскизу Российской орбитальной станции предстоит защитаВ августе
Эскиз проекта Российской орбитальной станции пройдет экспертизу в подразделении «Роскосмоса».
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» направила эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции (РОС) на экспертизу в головную научно-исследовательскую организацию (ГНИО) «Роскосмоса», заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.
В августе ему предстоит пройти защиту, отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что в эскизный проект вошли элементы концепта дизайна РОС, разработанного выпускниками Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова в качестве дипломного проекта.
Предполагается, что первый, научно-энергетический модуль РОС будет запущен в конце 2027 года, узловой, шлюзовой, базовый и целевой — в период с 2028 по 2030 годы. Полностью станция будет сформирована к 2032 году.