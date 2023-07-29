Наука и технологии
17:46, 29 июля 2023
1 мин.

Эскизу Российской орбитальной станции предстоит защита

В августе

Эскиз проекта Российской орбитальной станции пройдет экспертизу в подразделении «Роскосмоса».

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» направила эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции (РОС) на экспертизу в головную научно-исследовательскую организацию (ГНИО) «Роскосмоса», заявил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов.

В августе ему предстоит пройти защиту, отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что в эскизный проект вошли элементы концепта дизайна РОС, разработанного выпускниками Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова в качестве дипломного проекта.

Предполагается, что первый, научно-энергетический модуль РОС будет запущен в конце 2027 года, узловой, шлюзовой, базовый и целевой — в период с 2028 по 2030 годы. Полностью станция будет сформирована к 2032 году.

Новости партнеров
Новости партнеров