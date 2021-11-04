Если болит голова: Землю накрыла одна одна из самых мощных за последнее время магнитных бурь

Специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца РАН сообщили, что текущая магнитная буря одна из самых мощных за последнее время. Её оценили в три балла из пяти. По словам учёных, это высокий балл. Причина — солнечный выброс, обусловленный мощной вспышкой. Буря продлится двое-трое суток.

«Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой). В настоящее время нет сомнений, что речь идет о вспышке уровня М1.7 (класс М означает сильные вспышки, предшествующие максимальному классу X), произошедшей 2 дня назад, 2 ноября, около 6 утра по московскому времени», — отметили учёные.