Почему часто сдерживать чих вредно для здоровья

Всё дело в том, что во время чихания наш нос очищается от пыли и других вредных веществ. Когда мы чихаем, происходит быстрый выдох воздуха, язык прижимается к мягкому нёбу, и воздух из лёгких, проходя через носоглотку, выходит наружу через полость носа.

Этот процесс очень важен для нашего здоровья.

Средние носовые раковины выполняют функцию своеобразного «воздухозаборника», говорит Объетанов. При форсированном выдохе или чихе ток воздуха частично направляется в околоносовые пазухи, что способствует их очищению.

Если же мы сдерживаем чихание, вредное содержимое из полости носа может попасть в слезовыводящие пути, способствуя их заражению.

Врач рекомендует следовать правилам этикета и чихать, прикрывая рот и нос, но при этом не мешать прохождению воздуха. Это поможет сохранить ваше здоровье и предотвратить развитие воспалительных процессов.