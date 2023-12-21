«Если есть старые ремешки Apple Watch, продавайте»: радикальный редизайн коннектора

«Если есть старые ремешки Apple Watch, продавайте»: радикальный редизайн коннектораБудьте готовы
Появились сообщения о том, что во вселенной Apple Watch произойдут коллосальные изменения — появится новый дизайн коннектора, который сделает существующие ремешки устаревшими. По слухам, более тонкие и изящные Apple Watch X, которые выйдут в 2024 или 2025 году, будут оснащены магнитной системой крепления, что позволит оптимизировать пространство для потенциальных аккумуляторов и новейших датчиков.
Утечка информации из авторитетных источников, таких как Bloomberg, и подтвержденная инсайдером Kosutami, вызвала споры среди любителей часов, обеспокоенных дорогостоящей заменой ремешков и обвиняющих Apple в неустанном стремлении к прибыли. «Разъемы … полностью изменили дизайн … буквально, если у вас сейчас есть старые ремешки, просто продайте их», — Kosutami.
Несмотря на первоначальное недовольство, есть и положительная сторона — адаптеры для текущих ремешков практически гарантированы. Опыт Apple в обеспечении решений для прошлых изменений, таких как разъем Lightning и MagSafe, позволяет надеяться на беспроблемный переход для пользователей (хоть и с платными «костылями»).