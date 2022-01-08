Если коронавирус будет передаваться между людьми, может появиться супермутант

К тому же сам «Омикрон» ещё до конца не изучен, поэтому не понятно, какие формы и свойства он может приобрести. По словам Токарева, необходимо следить за этим штаммом — при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант.

Как отметил академик Зверев, коронавирус может найти промежуточного хозяина и «измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретёт совсем другие свойства». Теоретически, он может передаться летучим мышам.