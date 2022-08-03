Если ковид, то впрок: россияне в 2,2 раза чаще начали покупать медицинские маски

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах спрос на маски вырос в 2,2 раза. Покупают эти СИЗы в больших упаковках — от 50 до 100 штук. Средняя цена одной маски — 1,3 рубля.

По данным Wildberries, это наименьший объём спроса с начала 2020 года. Также спрос вырос и на другие средства индивидуальной защиты. Отмечается, что выросли продажи антисептиков — на 80%, а также многоразовых масок — на 17%.