Если произошёл сбой: в России начал работать сервис поиска бесплатного Wi-Fi

Основная цель сервиса заключается в обеспечении возможности поддержания связи в условиях нестабильной работы мобильных сетей, а также в предоставлении навигационных функций для определения оптимального маршрута к точкам доступа. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой пресс-службу компании-разработчика WiFly.

TutWiFi представляет собой интерактивную картографическую платформу, на которой отмечены места предоставления бесплатного Wi-Fi в различных общественных учреждениях, включая кафе, рестораны, торговые центры, автозаправочные станции, фитнес-клубы, библиотеки и другие объекты инфраструктуры. Пользователи могут ознакомиться с информацией о ближайших точках доступа, в том числе можно увидеть логотип заведения, тип бизнеса, наименование Wi-Fi сети, адреса и часы работы.

Сервис включает в себя функционал поиска, который позволяет не только находить конкретные заведения или объекты, но и выбирать оптимальный маршрут до них, предоставляя информацию о расстоянии и времени, необходимом, чтобы туда добраться.

Сейчас TutWiFi доступен только как сайт. Однако компания WiFly планирует разработку мобильных приложений для Android и iOS, которые будут включать в себя офлайн-карты с отмеченными точками доступа Wi-Fi.