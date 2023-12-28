Если распечатать снимки этого российского спутника, ими можно обернуть всю Землю

Российские космические спутники «Канопус-В» за пять лет на орбите сделали более 1,2 миллиарда квадратных километров снимков, что вдвое превышает площадь Земли. Эта информация стала известной в честь годовщины работы группировки, предоставившей важные данные для различных областей, включая мониторинг природных катастроф, сельского хозяйства, строительства, экологии и лесного хозяйства.

Первый спутник «Канопус-В» был запущен в 2012 году, срок его активной службы был запланирован на пять лет, но он успешно работал восемь лет до вывода из эксплуатации в 2020 году. За этот период были добавлены дополнительные спутники, каждый из которых играл ключевую роль в сборе информации для различных социально-экономических задач.

Система «Канопус-В» продолжает оказывать значительное влияние, предоставляя ценные снимки для решения широкого круга вопросов, например, в области экологии, строительства и сельского хозяйства.