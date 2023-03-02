Если вы ищете работу: на Авито теперь можно увидеть рейтинг компаний и отзывы сотрудников

Если вы ищете работу: на Авито теперь можно увидеть рейтинг компаний и отзывы сотрудниковСервис «Авито Работа» предоставил соискателям такую возможность
Сервис «Авито Работа» открыл возможность не просто просматривать рейтинг компаний, которые ищут сотрудников на площадке, но и ознакомиться с развёрнутыми отзывами, причём не обязательно положительными.
Фото: Avito.ru
Те пользователи, которые уже имели дело с тем или иным работодателем, могут оставить отзыв, а ищущие работу — увидеть, как устроен рабочий процесс, какие плюсы и минусы. При этом работодатель, получивший негативный отзыв, по информации «Авито Работа», сможет «сразу отработать негативный комментарий: объяснить, почему сложилась та или иная ситуация, и предложить пути решения». Если в компании уверены, что негативный отзыв некорректен, могут оперативно обратиться в службу поддержки.
Общий рейтинг компаний составляют умные алгоритмы на основе оценок в отзывах, как их среднее арифметическое. В эту оценку входит автоматическая модерация.
Как отмечается, «Авито Работа» открыла для соискателей такую возможность потому, что 48% людей, ищущих работу, при выборе работодателя опираются на мнения других людей в интернете.