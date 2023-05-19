Если вы все время уставший, у нас есть плохие новости

Щитовидная железа — это орган, ответственный за выработку гормонов, которые необходимы для нормального функционирования организма. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина объясняет, что эта железа играет важную роль в регуляции сердечного ритма и нервной системы. Однако, если её работа нарушена, то могут возникнуть различные симптомы, начиная от слабости и утомляемости, до проблем с сердцем.

Нарушение работы щитовидной железы может привести к недостатку или избытку гормонов. Это может вызвать камнеобразование в желчном пузыре, проблемы с памятью и концентрацией внимания, а также нарушения в репродуктивной системе женщины. Отсутствие достаточного количества йода в организме является одной из причин недостатка гормонов щитовидной железы. В таких случаях возникает слабость, ухудшается физическая и умственная работоспособность, а также возникают проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом.

С другой стороны, избыток гормонов щитовидной железы приводит к увеличению обменных процессов в организме, что может вызывать перевозбуждение, эмоциональную нестабильность и даже психоз. Для поддержания нормальной работы щитовидной железы важно компенсировать дефицит йода в организме. В районах с недостатком йода проводятся специальные профилактические мероприятия. Однако, всегда важно обращаться к специалистам при появлении любых симптомов и регулярно проходить осмотры, чтобы своевременно выявить проблемы и принять необходимые меры.