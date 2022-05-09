«Если я умру...»: Илон Маск прокомментировал угрозы Дмитрия Рогозина

Стоит отметить, что суть обвинения главы Роскосмоса заключалась в том, что за доставку оборудования Starlink на Украину отвечал Пентагон.

Напомним, что Starlink активировал работу своего космического интернета на территории страны ещё в феврале. Произошло это практически сразу после обращения украинской стороны к Маску.

При этом IT-гигант не ограничивает круг лиц, которые могут использовать сервис. Что интересно, разрешение будет действовать только в течение военного времени, а сама услуга всё ещё остаётся платной — комплект для установки стоит 550 долларов, а ежемесячная плата — 110.