«Если я умру...»: Илон Маск прокомментировал угрозы Дмитрия Рогозина

«Если я умру...»: Илон Маск прокомментировал угрозы Дмитрия РогозинаМаск такой Маск
Ответ миллиардера не заставил себя ждать. Он опубликовал в личном Twitter-аккаунте пост, в котором выразил радость в связи со знакомством с чиновником. При этом Маск в свойственной ему манере не забыл подшутить над Рогозиным:
Стоит отметить, что суть обвинения главы Роскосмоса заключалась в том, что за доставку оборудования Starlink на Украину отвечал Пентагон.
Напомним, что Starlink активировал работу своего космического интернета на территории страны ещё в феврале. Произошло это практически сразу после обращения украинской стороны к Маску.
При этом IT-гигант не ограничивает круг лиц, которые могут использовать сервис. Что интересно, разрешение будет действовать только в течение военного времени, а сама услуга всё ещё остаётся платной — комплект для установки стоит 550 долларов, а ежемесячная плата — 110.