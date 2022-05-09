Наука и технологии
Сегодня в 07:37
1 мин.

«Если я умру...»: Илон Маск прокомментировал угрозы Дмитрия Рогозина

Маск такой Маск
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основателю SpaceX Илону Маску придётся «отвечать по-взрослому» за передачу Украине комплектов спутникового оборудования Starlink.
«Если я умру...»: Илон Маск прокомментировал угрозы Дмитрия Рогозина

Ответ миллиардера не заставил себя ждать. Он опубликовал в личном Twitter-аккаунте пост, в котором выразил радость в связи со знакомством с чиновником. При этом Маск в свойственной ему манере не забыл подшутить над Рогозиным:

«Если я умру...»: Илон Маск прокомментировал угрозы Дмитрия Рогозина

Стоит отметить, что суть обвинения главы Роскосмоса заключалась в том, что за доставку оборудования Starlink на Украину отвечал Пентагон.

Напомним, что Starlink активировал работу своего космического интернета на территории страны ещё в феврале. Произошло это практически сразу после обращения украинской стороны к Маску.

При этом IT-гигант не ограничивает круг лиц, которые могут использовать сервис. Что интересно, разрешение будет действовать только в течение военного времени, а сама услуга всё ещё остаётся платной — комплект для установки стоит 550 долларов, а ежемесячная плата — 110.

Новости партнеров
Новости партнеров