Есть ли риск заразиться коронавирусом половым путём

По мнению врача, такое может произойти, потому что коронавирус уже проявил подобный потенциал. Респираторные вирусы, к которым относится COVID-19, раньше могли передаваться только посредством прикрепления к белкам эпителия лёгких. Но коронавирус научился цепляться и за другой белок — АПФ.

Поэтому не исключено, что вирус сможет прикрепляться к белку CD4, который является рецептором к ВИЧ-инфекции. Таким образом у него появятся механизмы передачи через кровь и половым путём.

Болибок также отметил, что если ковид сможет адаптироваться к заражению T-лимфоцитов, клеток, отвечающих за иммунитет, то будет находиться в человеческом организме пожизненно. При этом он может передаваться и стандартно, воздушно-капельным путём, и половым, или каким-то одним образом.