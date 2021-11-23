Есть ли в ближайшие 100 лет вероятность столкновения Земли с астероидом

Так, ссылаясь на известных ученых, специалист заверил, что в течение ближайшего столетия рисков столкновения Земли с астероидом не наблюдается. Об этом представитель ведомства сообщил незадолго до запуска космического зонда DART к астероиду Диморф. По задумке, он врежется в астероид для проверки технологии защиты Земли от потенциального столкновения с астероидом в будущем.

“Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие 100 лет или около того”, — заверил эксперт.