Есть ли в ближайшие 100 лет вероятность столкновения Земли с астероидом

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Есть ли в ближайшие 100 лет вероятность столкновения Земли с астероидомКак выяснилось, переживать не о чем
РИА Новости пообщалось с заместителем руководителя НАСА Томасом Зурбухеном на тему риска столкновения Земли с астероидом в ближайшие 100 лет.
Так, ссылаясь на известных ученых, специалист заверил, что в течение ближайшего столетия рисков столкновения Земли с астероидом не наблюдается. Об этом представитель ведомства сообщил незадолго до запуска космического зонда DART к астероиду Диморф. По задумке, он врежется в астероид для проверки технологии защиты Земли от потенциального столкновения с астероидом в будущем.
“Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие 100 лет или около того”, — заверил эксперт.
Источник: РИА Новости