Есть можно всё: врач предостерегла россиян от бесполезных диет в праздники

По её словам, в Испании уже доказано, что есть можно всё, главное — это умеренность. Поэтому в праздники, или после них, не стоит изнурять себя бесполезными диетами.

Специалист отметила, что для россиян неприемлемы многие ограничения, свойственные европейцам, поэтому наши врачи советуют есть всё, но осторожно.

Разнообразное питание необходимо для здоровья, нельзя исключать без причины ни жиры, ни углеводы, ни белки. Обычно, об этом начинают говорить после праздников, когда у людей появляется мысль о похудении и диетах. Но садиться на диеты резко ни в коем случае нельзя: внезапная «голодовка» не способствует здоровью, а если пить только воду, можно получить камни в почках.

Также врач предостерегла от постоянных перекусов.