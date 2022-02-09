Естественные антитела к омикрону обнаружены у диких оленей

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Естественные антитела к омикрону обнаружены у диких оленейВероятнее всего, животных заразили люди
В сети появилась свежая информация о естественных антителах к COVID-19. Оказалось, что белохвостые олени в США — первые дикие животные, чьё заражение омикрон-штаммом подтвердилось документально.
Так, группа учёных из Пенсильванского университета выяснила, что у 19 из 131 представителей данного вида (отобранных случайным образом) был положительный тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2.
При этом более детальное изучение животных показало, что среди них распространён именно омикрон-штамм инфекции.
По словам специалистов, олени заразились COVID-19 от человека. При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться от животных к людям.
Источник: medRxiv