Естественные антитела к омикрону обнаружены у диких оленей

Так, группа учёных из Пенсильванского университета выяснила, что у 19 из 131 представителей данного вида (отобранных случайным образом) был положительный тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2.

При этом более детальное изучение животных показало, что среди них распространён именно омикрон-штамм инфекции.

По словам специалистов, олени заразились COVID-19 от человека. При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться от животных к людям.