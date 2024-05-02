Естественный язык поможет ИИ стать умнее

Ученые создали три системы: LILO для написания программного кода, Ada для принятия решений ИИ-агентами и LGA для управления роботами. Все три системы используют метод под названием «нейросимволизм», который сочетает нейронные сети, похожие на человеческий мозг, с логическими компонентами.

Например, система LILO может писать программы на простом языке, понятном человеку, а также снабжать их документацией. Другая система, Ada, помогает ИИ-агентам принимать решения, похожие на то, как человек планирует свои действия. Например, Ada может помочь виртуальному повару приготовить еду. Третья система, LGA, помогает роботам лучше понимать окружающую среду.

Исследователи уверены, что их разработки позволят создавать более совершенный искусственный интеллект, который сможет решать сложные задачи.