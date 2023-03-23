Эта привычка в еде почти гарантирует вам смерть от рака. Как и большинству россиян

По словам специалиста, употребление напитка при температуре выше 60°C увеличивает риск развития рака пищевода в восемь раз. Она также отметила, что употребление слишком горячего чая является «формой самоубийства» и посоветовала людям отказаться от такой практики.

Вместе с тем доктор Малышева развеяла и другие распространённые мифы о здоровом питании. Так, накануне мы писали о том, как специалисты заявила, что сухофрукты менее полезны, чем свежие фрукты.

Она посоветовала людям употреблять фрукты в свежем виде, так как это снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 40% и помогает сохранить когнитивные способности. Она также предупредила пациентов с гипертонией избегать лечебной минеральной воды, поскольку она содержит много соли и вредна для людей с высоким кровяным давлением.