Эта птица копирует звуки бензопил, фотоаппаратов и автомобилей

Отличительной особенностью животного является способность правдоподобно имитировать окружающие его звуки. Причём это касается не только других живых существ, но также и неодушевлённых предметов: звук затвора камеры, бензопилы с моторным приводом и автосигнализации.

Напомним, что ранее специалисты открыто озаботились вопросом смерти птиц из-за столкновения со стеклянными зданиями. В качестве одного из способов избежать этого было предложено устанавливать «акустические маяки». Ожидается, что они будут излучать белый шум, тем самым предупреждая перелётных птиц о столкновениях с высокими металлическими конструкциями.

Правда, не совсем ясно, как скоро эта идея будет по итогу реализована.