Эта болезнь есть у каждого второго жителя РФ. Если её не лечить, она может привести вас к слепоте

По словам врача-кардиолога Ирины Поляевой, причин возникновения данного заболевания много. Например, это может быть наследственность, старение, неправильное питание и лишний вес.

Не стоит сбрасывать со счетов и малоподвижный образ жизни, постоянные стрессы, курение и алкоголь, а также другие хронические заболевания. Согласно статистике, примерно каждый третий человек страдает от гипертонии.

Поляева отметила, что гипертония опасна ещё и тем, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Например, она может повредить почки и вызвать почечную недостаточность.

А ещё она может повредить маленькие сосуды в глазах и вызвать ухудшение зрения или даже слепоту.

Врач уточнила, что гипертония часто случается без симптомов и люди даже не подозревают, что у них высокое давление. Но такие признаки, как частая головная боль, особенно в затылке, головокружение, шум в ушах, быстрое сердцебиение, трудности с дыханием или проблемы со зрением должны стать намёком на то, что нужно провериться.

Напомним, что по сообщениям медработников, в России сегодня страдают артериальной гипертонией почти 40% населения. Чаще всего болезнь проявляется у мужчин (53,3%) мужского населения, реже — у женщин (37,7% женского населения РФ).