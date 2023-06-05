Наука и технологии
19:41, 05 июня 2023
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Эти 7 признаков говорят о риске развития рака лёгких у человека в будущем

Нашли хотя бы несколько у себя? Стоит задуматься

Наши коллеги из MyDrivers опубликовали список «особенностей», которые объединяют людей, подверженных риску развития рака лёгких.

По их словам, так называемые «люди, склонные к раку лёгких» фактически являются группой людей с повышенным риском заболевания данным видом онкологии.

Повышенный риск означает, что у них больше вероятность заболеть, но при этом это вовсе не значит, что они обязательно столкнутся с раком лёгких.

В то же время люди из «группы риска» обычно обладают следующими характеристиками:

  • это люди в возрасте 40 лет и старше;
  • это активные курильщики;
  • они живут в местах с загрязнённым воздухом;
  • это люди, имеющие историю злокачественных опухолей или рака лёгких в семье;
  • они имеют историю хронических лёгочных заболеваний;
  • у них есть ряд вредных привычек и неблагоприятный образ жизни;
  • они работают в условиях, связанных с пылью, или контактируют с асбестом, бериллием, ураном, радоном и т. Д.

Таким людям специалисты постараться минимизировать влияние всех этих факторов. По возможности же и вовсе их избегать. Иначе для них велик шанс всё же заболеть раком.

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