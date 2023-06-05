Эти 7 признаков говорят о риске развития рака лёгких у человека в будущем

19:41, 05 июня 2023
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Эти 7 признаков говорят о риске развития рака лёгких у человека в будущемНашли хотя бы несколько у себя? Стоит задуматься
Наши коллеги из MyDrivers опубликовали список «особенностей», которые объединяют людей, подверженных риску развития рака лёгких.
По их словам, так называемые «люди, склонные к раку лёгких» фактически являются группой людей с повышенным риском заболевания данным видом онкологии.
Повышенный риск означает, что у них больше вероятность заболеть, но при этом это вовсе не значит, что они обязательно столкнутся с раком лёгких.
В то же время люди из «группы риска» обычно обладают следующими характеристиками:
- это люди в возрасте 40 лет и старше;
- это активные курильщики;
- они живут в местах с загрязнённым воздухом;
- это люди, имеющие историю злокачественных опухолей или рака лёгких в семье;
- они имеют историю хронических лёгочных заболеваний;
- у них есть ряд вредных привычек и неблагоприятный образ жизни;
- они работают в условиях, связанных с пылью, или контактируют с асбестом, бериллием, ураном, радоном и т. Д.
Таким людям специалисты постараться минимизировать влияние всех этих факторов. По возможности же и вовсе их избегать. Иначе для них велик шанс всё же заболеть раком.