Эти 7 признаков говорят о риске развития рака лёгких у человека в будущем

По их словам, так называемые «люди, склонные к раку лёгких» фактически являются группой людей с повышенным риском заболевания данным видом онкологии.

Повышенный риск означает, что у них больше вероятность заболеть, но при этом это вовсе не значит, что они обязательно столкнутся с раком лёгких.

В то же время люди из «группы риска» обычно обладают следующими характеристиками:

это люди в возрасте 40 лет и старше;

это активные курильщики;

они живут в местах с загрязнённым воздухом;

это люди, имеющие историю злокачественных опухолей или рака лёгких в семье;

они имеют историю хронических лёгочных заболеваний;

у них есть ряд вредных привычек и неблагоприятный образ жизни;

они работают в условиях, связанных с пылью, или контактируют с асбестом, бериллием, ураном, радоном и т. Д.

Таким людям специалисты постараться минимизировать влияние всех этих факторов. По возможности же и вовсе их избегать. Иначе для них велик шанс всё же заболеть раком.