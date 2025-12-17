Эти действия помогут вашим собакам и кошкам прожить дольше и счастливее

Исследование, охватившее более двух миллионов кошек и четыре миллиона собак, позволило определить этапы жизни у этих животных. У кошки старость начинается примерно в 10 лет. Этот период делится на зрелый, пожилой и очень пожилой возрасты. Для собак же всё не так однозначно. Собаки мелких пород вступают в старость примерно в 7 лет, а затем становятся пожилыми примерно в 12 лет. Псы средних и крупных пород весом более 9 кг достигают этой стадии раньше: примерно в 6 лет.

Вот что вы можете сделать, чтобы сделать процесс старения животного легче. Прежде всего, сделайте так, чтобы питомец мог легко добираться до еды, воды, мест для отдыха и укрытия и т. д. В этом могут помочь различные приспособления: небольшие ступеньки для забирания на диван и пр. Полезно и увеличить количество мест для кормления, сна, туалета.