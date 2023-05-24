Эти диеты могут разрушить ваше здоровье

В своём обращении эксперт сосредоточился на опасностях, которые могут возникнуть при следовании определённым диетам и при использовании препаратов для сжигания жира.

Кутушов предупредил, что препараты для сжигания жира могут быть опасны для здоровья, несмотря на их способность жиросжигательный эффект. По его словам, эти препараты могут вызывать ряд серьёзных побочных эффектов, включая риск смертельного исхода.

Доктор также высказал опасения относительно практики «биохакинга», которая обычно включает в себя радикальные изменения в пищевых привычках, такие как переход на потребление только минеральной воды и других жидкостей.

Здесь специалист отметил, что подобный подход может вредить метаболизму, иммунитету, печени и другим органам и системам организма.

Кутушов также предостерёг от диет, основанных на единственном продукте, таких как гречневая или шоколадная диеты. Он заявил, что такие диеты не принесут никакой пользы и не помогут вам добиться здорового похудения. И хоть вы можете потерять жир, качество вашей кожи и общее здоровье могут пострадать.