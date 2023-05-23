Эти две ошибки могут привести к гибели новорожденного

Елена Малышева настоятельно рекомендовала родителям отказаться от использования подушки для новорожденного. Такое решение, как она объяснила, связано с риском ребёнка захохнуться — он банально может случайно уткнуться в подушку лицом.

Она заявила о том, что для ребёнка подушка является тем вопросом, который не стоит даже обсуждать до того, как ему исполнится год.

Андрей Продеус, в свою очередь, указал на ещё одну опасную ошибку, которую могут совершить родители – оставление игрушек в кровати ребёнка во время его сна. Иммунолог объяснил, что во сне малыш может накрыть себе лицо игрушкой и таким образом лишиться доступа к воздуху.