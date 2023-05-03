Эти фруктовые соки самые вредные

По её словам, наиболее опасны соки, изготовленные из фруктов с высоким гликемическим индексом, например, из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов.

«Высокий гликемический индекс означает, что напиток увеличивает выброс инсулина, тем самым провоцируя усиление чувства голода и увеличение потребления другой пищи, а также вызывает избыточное образование жировой ткани», — сказала Залетова.

Врач также отметила, что людям, которые придерживаются принципов здорового питания, лучше включать в рацион фрукты, а не соки, поскольку последние могут привести к ожирению.

Вместе с тем диетолог предупредила, что нектары промышленного производства особенно вредны, т.к. в них содержится добавленный сахар.