Эти фрукты снижают уровень холестерина естественным образом

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Эти фрукты снижают уровень холестерина естественным образомСтоит обратить на них своё внимание
Очень часто людям советуют отказ от тех или иных продуктов ради сохранения здорового уровня холестерина. Но существует ли способ добиться этого не за счёт отказа, а наоборот — через внедрение тех или иных продуктов?
По словам врача-диетолога и профессора медицины Калифорнийского университета Чжоапины Ли, такие способы и вправду есть. Она перечислила целый перечень фруктов, которые помогают снизить уровень холестерина естественным образом.
К таковым специалист отнесла груши и яблоки. Они не только низкокалорийны, но также не содержат жира и натрия. В свою очередь получаемая при их употреблении клетчатка способствует защите сердца путём нормализации кровяного давления.
Также полезным в вопросах изменения уровня холестерина является авокадо. При его ежедневном употреблении стабилизируется уровень липопротеинов низкой плотности.
Не стоит забывать и о винограде, заявила Ли. Он оказывает положительное влияние на кишечные бактерии.
Источник: МедикФорум