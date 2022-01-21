Эти фрукты снижают уровень холестерина естественным образом

По словам врача-диетолога и профессора медицины Калифорнийского университета Чжоапины Ли, такие способы и вправду есть. Она перечислила целый перечень фруктов, которые помогают снизить уровень холестерина естественным образом.

К таковым специалист отнесла груши и яблоки. Они не только низкокалорийны, но также не содержат жира и натрия. В свою очередь получаемая при их употреблении клетчатка способствует защите сердца путём нормализации кровяного давления.

Также полезным в вопросах изменения уровня холестерина является авокадо. При его ежедневном употреблении стабилизируется уровень липопротеинов низкой плотности.

Не стоит забывать и о винограде, заявила Ли. Он оказывает положительное влияние на кишечные бактерии.