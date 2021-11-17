Эти лекарства заметно снижают шансы умереть от COVID-19

Группа специалистов из Калифорнийского и Стэнфордского университетов выяснила, что при приёме определенной группы антидепрессантов — СИОЗС — существенно снижается риск смерти при коронавирусной инфекции. К ним, например, относятся флуоксетин либо флувоксамин.

В рамках научной работы были изучены данные электронных медицинских карт 500 тыс пациентов в США. Из них у 83,5 тыс был найден COVID-19. При этом СИОЗС были назначены 3,4 тыс человек из этого числа.

Учёные пришли к выводу, что у принимавших флуоксетин риск умереть от инфекции был на 28% меньше, чем у представителей контрольной группы. В целом же приём любого СИОЗС был связан со снижением риска смерти при коронавирусной инфекции на 8%.

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