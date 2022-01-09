Эти повседневные занятия повышают риск заболеть COVID-19

Так, например, обыкновенное посещение магазина увеличивает вероятность заболеть примерно в 1,5 раза. На втором месте по «опасности» оказались занятия спортом на открытом воздухе — в таком случае риски увеличиваются в 1,36 раза.

При этом специалисты отмечают, что здесь речь может идти именно о социальной активности в процессе, а не самих занятиях спортом.

Также в зону риска входят такое времяпрепровождение как походы в бар, рестораны и поездки на общественном транспорте — всё это делает более вероятным заболеть COVID-19 в 1,3 раза.

Отметим, что основывались учёные в своём исследовании на данных второй волны пандемии COVID-19 с октября 2020 по апрель 2021 года.