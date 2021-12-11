Эти позы для сна опасны

По словам эксперта, наиболее опасно спать на боку или на спине с подушкой под головой. Такое положение провоцирует перекос таза и сколиоз, а также может изменить прикус и способствовать стачиванию зубов.

Так, например, когда человек спит на боку, его челюсть «съезжает» в сторону. Это приводит к стачиванию зубов, перенапряжению жевательных мышц и образованию «щелчков» в челюсти.

Не рекомендует специалист и сон на спине без подушки. В таком случае челюсть как бы «проваливается», из-за чего со временем лицо и прикус меняются.

Наиболее оптимальным положением для сна эксперт назвал то, при котором используется большая подушка, на которую можно лечь спиной таким образом, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове. При этом наклон тела должен составлять около 45 градусов.