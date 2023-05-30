Эти привычки сохранят здоровье вашего сердца даже после 50 лет

Как отметила специалист, после достижения полувекового возраста становятся особенно актуальными такие проблемы, как гипертония, ишемия, аритмия, высокий холестерин и сахарный диабет.

Эти состояния могут привести к серьёзным последствиям, включая инфаркт, инсульт и сердечную недостаточность.

А потому очень важно внести изменения в образ жизни. Нужно это для профилактики данных заболеваний.

В первую очередь, необходимо проводить ежедневные прогулки на свежем воздухе продолжительностью не менее часа. Кроме того, рекомендуется увеличить потребление овощей и фруктов, сократить потребление жирных и сладких продуктов, а также увеличить потребление воды вместо кофе, газированных напитков и соков.

Вместе с тем, по словам кардиолога, не менее важным является качественный сон и отдых. Важно научиться не нервничать, не переживать прошлые обиды и травмы, а сосредоточиться на жизни здесь и сейчас.