Эти привычки «убивают» суставы и кости

Главная ошибка, допускаемая людьми, по словам специалиста — ношение неудобной обуви. К таковой, в том числе, относится и обувь на каблуке. Во время носки такого элемента гардероба, у человека происходит смещение центра тяжести, которое, в свою очередь, даёт дополнительную нагрузку на позвоночник.

По итогу человек сталкивается с тем, что у него «убиваются» суставы, нарушаются кровообращение и питание в тканях.

Ещё одним ударом по состоянию костей врач назвала однотипную и сидячую работу. К нему также было добавлено переохлаждение, приводящее к воспалительным процессам.