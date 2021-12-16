Эти привычки вызывают преждевременное старение

По словам врачей, заметным «катализатором» старения является частый просмотр телевизора. При этом нет ничего плохого в просмотре фильмов по ночам время от времени. Но делать это стоит по возможности как можно реже.

Специалисты отмечают, что чрезмерно частый просмотр телеканалов в среднем возрасте снижает объём серого вещества в мозге. К тому же это ведёт к когнитивным нарушениям в будущем, в более позднем возрасте.

Ещё одним фактором раннего старения считается сидячий образ жизни. Правда, при достаточном количестве кардиотренировок, он перестаёт иметь заметное значение.

Третьем же фактором, ускоряющим старение, признали нерегулярный сон. Те, кто часто спят менее 6 часов, могут испытывать быстрое снижение когнитивных функций. Оно сопоставимо с 4-7 годами старения.