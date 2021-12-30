Эти продукты на новогоднем столе опасны для здоровья

Наука и технологии
Сегодня в 06:10
1 мин.
Эти продукты на новогоднем столе опасны для здоровьяС ними стоит быть аккуратнее
Российский врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная решила предупредить россиян о том, с какими продуктами на новогоднем столе стоит быть осторожнее.
По словам специалиста, колбаса, мясные нарезки и икра содержат большое количество соли, а это может оказать опасное воздействие на водно-солевой баланс. К тому же соль задерживает воду в организме, что может вызвать повышение артериального давления, а также увеличить нагрузку на сердце и почки.
Бережная посоветовала либо отказаться от перечисленных продуктов, либо хотя бы дополнить меню другими более полезными для здоровья блюдами. В качестве таковых она предложила свежие овощи, листья салата, петрушки и укропа.
Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно.
Ирина Бережная
Источник: Радио Sputnik