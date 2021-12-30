Эти продукты на новогоднем столе опасны для здоровья

По словам специалиста, колбаса, мясные нарезки и икра содержат большое количество соли, а это может оказать опасное воздействие на водно-солевой баланс. К тому же соль задерживает воду в организме, что может вызвать повышение артериального давления, а также увеличить нагрузку на сердце и почки.

Бережная посоветовала либо отказаться от перечисленных продуктов, либо хотя бы дополнить меню другими более полезными для здоровья блюдами. В качестве таковых она предложила свежие овощи, листья салата, петрушки и укропа.