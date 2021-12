Эти продукты помогают пищеварению

Об этом сообщается в издании Eat this! Not That!. Так, по ее словам, помогают пищеварению бобовые и фасоль, поскольку они богаты клетчаткой. Кроме того, они выступают и в роли пребиотиков и обеспечивают еду для пробиотиков в кишечнике. Помимо прочего полезными для кишечника являются и ягоды, оснащенные антиоксидантами и витамином С. Благодаря последнему питаются полезные бактерии и снижаются воспаления в желудочно-кишечном тракте.

Полезны для пищеварения еще и ферментированные продукты, в числе которых цельномолочный йогурт, кимчи или квашеная капуста. Нескольким ранее в результате научной работы было установлено, что эти продукты способствуют росту разнообразия микробиома, уменьшают воспаление и улучшают иммунный ответ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.