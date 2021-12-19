Эти продукты помогут снизить холестерин. Даже после 50 лет

Но как снизить этот самый уровень? И возможно ли это, скажем, после 50 лет? Как оказалось, всё не так уж и сложно. По словам врача-диетолога Эми Гудсон, чтобы не иметь проблем с холестерином, нужно включать в рацион растворимую клетчатку.

Объяснила она такой выбор тем, что в воде данный вид клетчатки образует гелеобразную массу, которая «связывает» холестерин и выводит из организма.

При этом, по словам специалиста, данный совет актуален не только для молодых людей, но и для более возрастной группы населения. Даже несмотря на то, что с возрастом уровень холестерина у мужчин и женщин значительно повышается.