Эти продукты помогут снизить тягу к сладкому

По словам диетологов, желание съесть сладкое появляется по разным причинам. Одна из них — недостаточное питание и большое количество полуфабрикатов в рационе. А потому в качестве совета по сокращению потребления сахара приводится привычка по приёму сытного и полезного завтрака. Например, в качестве первого приёма пищи специалисты предлагают присмотреться к омлету с овощами и цельнозерновым тостом или овсянке с фруктами и орехами.

Полезным перекусом могут стать богатые клетчаткой и белком продукты. Такими являются сыр и фрукты, йогурт и ягоды, вяленая говядина, батончик гранолы и даже кусочек тоста с арахисовым маслом.

Если же человек не может справиться с тягой к сладкому и в таком случае, диетологи советуют съесть несколько черносливов.