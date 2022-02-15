Эти продукты помогут снизить тягу к сладкому

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Эти продукты помогут снизить тягу к сладкомуА значит, отлично подойдут тем, кто хочет избавиться от лишнего веса
Один из самых сложных момент при похудении — отказ от сладкого. Но, как оказалось, есть целый ряд продуктов, которые способны снизить тягу к такого рода вкусняшкам.
По словам диетологов, желание съесть сладкое появляется по разным причинам. Одна из них — недостаточное питание и большое количество полуфабрикатов в рационе. А потому в качестве совета по сокращению потребления сахара приводится привычка по приёму сытного и полезного завтрака. Например, в качестве первого приёма пищи специалисты предлагают присмотреться к омлету с овощами и цельнозерновым тостом или овсянке с фруктами и орехами.
Полезным перекусом могут стать богатые клетчаткой и белком продукты. Такими являются сыр и фрукты, йогурт и ягоды, вяленая говядина, батончик гранолы и даже кусочек тоста с арахисовым маслом.
Если же человек не может справиться с тягой к сладкому и в таком случае, диетологи советуют съесть несколько черносливов.
Источник: Eat This, Not That!