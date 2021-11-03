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Эти продукты повысят ваше давление

А все из-за повышенного количества сахара и соли в их составе
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила повышающие давление продукты. По ее словам, этому способствует употребление жареного и соленого. Быстрее всего на организм действует соль.
Эти продукты повысят ваше давление

Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, соленая рыба, но также и скрытая соль. Те же колбасы, сосиски, обработанное мясо, бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но ее очень много

Елена Соломатина
Врач-диетолог

По словам диетолога, при употреблении жареного артериальное давление повышается постепенно, поскольку нормальный ток крови нарушается лишь со временем . Она подчеркнула, что трансжиры разрушают эндотелии сосудов, а также сами фракции крови. Как уточняет Соломатина, это работает примерно так: в сосуды устремляется холестерин. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая замедляет ток крови. Сердцу нужно интенсивно работать, и организм повышает давление, чтобы обеспечить ток крови, так как ее не хватает жизненно важным органам.

Также артериальное давление повышают и продукты, содержащие сахар. Соломатина отметила, что очень много сахара добавляется в колбасы, соусы, а также любые обработанные, обезжиренные продукты. “В итоге питание такими сладкими высокогликемическими продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление”, — говорит диетолог.

Источник: Москва 24