Эти продукты повысят ваше давление

По словам диетолога, при употреблении жареного артериальное давление повышается постепенно, поскольку нормальный ток крови нарушается лишь со временем . Она подчеркнула, что трансжиры разрушают эндотелии сосудов, а также сами фракции крови. Как уточняет Соломатина, это работает примерно так: в сосуды устремляется холестерин. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая замедляет ток крови. Сердцу нужно интенсивно работать, и организм повышает давление, чтобы обеспечить ток крови, так как ее не хватает жизненно важным органам.



Также артериальное давление повышают и продукты, содержащие сахар. Соломатина отметила, что очень много сахара добавляется в колбасы, соусы, а также любые обработанные, обезжиренные продукты. “В итоге питание такими сладкими высокогликемическими продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление”, — говорит диетолог.