Эти продукты повысят ваше давление

Эти продукты повысят ваше давлениеА все из-за повышенного количества сахара и соли в их составе
Это могут быть как явные соли, какие-то маринованные огурчики, помидорчики, соленая рыба, но также и скрытая соль. Те же колбасы, сосиски, обработанное мясо, бекон. Там мы не так сильно чувствуем соль, но ее очень много
По словам диетолога, при употреблении жареного артериальное давление повышается постепенно, поскольку нормальный ток крови нарушается лишь со временем . Она подчеркнула, что трансжиры разрушают эндотелии сосудов, а также сами фракции крови. Как уточняет Соломатина, это работает примерно так: в сосуды устремляется холестерин. Образуется атеросклеротическая бляшка, которая замедляет ток крови. Сердцу нужно интенсивно работать, и организм повышает давление, чтобы обеспечить ток крови, так как ее не хватает жизненно важным органам.
Также артериальное давление повышают и продукты, содержащие сахар. Соломатина отметила, что очень много сахара добавляется в колбасы, соусы, а также любые обработанные, обезжиренные продукты. “В итоге питание такими сладкими высокогликемическими продуктами может привести к инсулинорезистентности и диабету, а это опять же повреждает сосуды. Появляется атеросклеротическая бляшка, она мешает току крови, и повышается давление”, — говорит диетолог.