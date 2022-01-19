Эти продукты снизят риск инфаркта

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Эти продукты снизят риск инфарктаМногие из них очень даже доступны большинству
Российский врач-диетолог Лера Лавски поделилась списком продуктов, употребление которых полезно для сердечно-сосудистой системы. Более того, они снижают риск инфаркта.
По словам специалиста, на сегодняшний день именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире. Поэтому, по её мнению, важно заниматься поддержанием здоровья всей системы.
Например, чтобы укрепить стенки сосудов, нужно употреблять витамин С. Его можно найти в таких продуктах как шиповник, квашеная капуста, чёрная смородина и киви. Для снижения уровня холестерина отлично подойдёт ежедневное употребление сырых лука и чеснока, а также витаминов группы В. Последние содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола.
Красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи диетолог посоветовала употреблять не реже трёх раз в неделю.
Источник: РИА Новости