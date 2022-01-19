Эти продукты снизят риск инфаркта

По словам специалиста, на сегодняшний день именно сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти в мире. Поэтому, по её мнению, важно заниматься поддержанием здоровья всей системы.

Например, чтобы укрепить стенки сосудов, нужно употреблять витамин С. Его можно найти в таких продуктах как шиповник, квашеная капуста, чёрная смородина и киви. Для снижения уровня холестерина отлично подойдёт ежедневное употребление сырых лука и чеснока, а также витаминов группы В. Последние содержатся в бобовых, субпродуктах и хлебе грубого помола.

Красную рыбу дикого отлова, семена льна и кедровые орехи диетолог посоветовала употреблять не реже трёх раз в неделю.