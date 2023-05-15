Эти пять групп людей больше остальных подвержены онкологии

По словам Вахабовой, с возрастом иммунная система начинает сбоить, поэтому людям старше 50 лет следует внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры.

Курильщики являются второй группой риска. У них вероятность развития рака лёгких в семь раз выше, чем у тех, кто не курит.

Третью группу риска составляют люди с генетической предрасположенностью к раку. Вахабова советует им пройти генетическое тестирование на наличие мутаций, способствующих образованию наследственных опухолей.

Четвёртая группа — это люди, работающие с токсичными или радиоактивными веществами, например, на вредных производствах. Специалист посоветовала таким работникам защищать дыхательные органы и кожу, а также регулярно проходить медицинские осмотры.

Пятую группу риска составляют люди, страдающие от таких заболеваний, как вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.