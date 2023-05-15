Эти пять групп людей больше остальных подвержены онкологии

Эти пять групп людей больше остальных подвержены онкологииНашли себя в одной из них? Следите за здоровьем ещё внимательнее
Врач из Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова рассказала, что пожилые люди наиболее уязвимы для развития рака. Помимо этого, она также выделила пять групп людей с наибольшим риском онкологии.
По словам Вахабовой, с возрастом иммунная система начинает сбоить, поэтому людям старше 50 лет следует внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры.
Курильщики являются второй группой риска. У них вероятность развития рака лёгких в семь раз выше, чем у тех, кто не курит.
Третью группу риска составляют люди с генетической предрасположенностью к раку. Вахабова советует им пройти генетическое тестирование на наличие мутаций, способствующих образованию наследственных опухолей.
Четвёртая группа — это люди, работающие с токсичными или радиоактивными веществами, например, на вредных производствах. Специалист посоветовала таким работникам защищать дыхательные органы и кожу, а также регулярно проходить медицинские осмотры.
Пятую группу риска составляют люди, страдающие от таких заболеваний, как вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.