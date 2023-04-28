Эти шесть привычных предметов быта оказались опасны для сердца и лёгких

По словам специалиста, ароматические свечи и палочки являются одними из таких вредных предметов, т.к. при горении выделяют токсичные частицы. Кроме того, опасность представляют и освежители воздуха, дезодоранты-аэрозоли и лаки для волос.

Ещё одной группой вредных предметов специалист назвал едкие чистящие средства, включая средства для кухни и ванной. Они содержат летучие органические соединения, которые могут раздражать дыхательные пути, повреждать нервные окончания и другие органы, вызывая головную боль и тошноту.

Врач порекомендовал завести комнатные растения для очистки воздуха, а также следить за чистотой вытяжек и вентиляционных систем, регулярно проветривая помещения.