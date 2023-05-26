Эти три продукта превратятся в несжигаемый жир в вашем теле

По словам врача-эндокринолога Екатерины Янг, существует как минимум три основных источника «несжигаемого» жира в наших тарелках.

Специалист выделила сахар как одного из главных виновников в попытках сбросить вес. Он не только увеличивает уровень инсулина в крови, что может привести к развитию диабета, но и усиливает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторым продуктом, о котором следует помнить, является алкоголь. Этот токсин не только вредит здоровью, но и может негативно сказаться на стремлении к потере веса.

Трансжиры, третьи в списке, также имеют влияние на наше здоровье и фигуру. Они могут снизить производство простациклина, вещества, которое поддерживает здоровый тонус сосудов и кровоток, что в свою очередь может привести к образованию тромбов.

Янг также рекомендовала быть осторожными с употреблением молочных продуктов при похудении и обратить внимание на баланс омега-3 и омега-6 при использовании масла в рационе.