Эти три «золотых правила» помогут уменьшить риск возникновения рака

Первый — отказ от вредных привычек. К таковым специалист отнёс сигареты и алкоголь. Так, например, сигаретные смолы значительным образом увеличивают риск возникновения рака лёгкого, в то время как спиртное может вызвать рак печени, желудка, толстой кишки и пищевода.

Второе, на что врач предлагает обратить внимание — это питание. Хоть наука до сих пор не может похвастаться точными знаниями о том, как влияет качество пищи на организм, уже доказано, что злоупотребление горячими, солёными, острыми и копчёными продуктами увеличивает риск развития рака желудка и кишечника.

Заключительное, с чем стоит быть аккуратным — активное солнце. Расулов отметил, что меланома является самой агрессивной формой среди злокачественных кожных новообразований. При этом наиболее опасным солнце является для людей с бледной кожей и детей.