Эти вредные привычки делают вас ближе к развитию рака

Согласно публикации, риск столкнуться с онкологическими заболеваниями выше у тех людей, которые мало спят, доедают приготовленную давно пищу, а также страдают от депрессии.

Первые два пункта — это вредные привычки, от которых стоит избавиться самостоятельно и в кратчайшие сроки. Что же до депрессии, то для её лечения, скорее всего, понадобится помощь специалиста — психолога или психиатра.

Напомним, что чуть ранее китайские учёные заявили о пользе употребления кофе или чая — эти два напитка, по их словам, снижают риск развития инсульта и деменции. Так, люди, выпивающие 2-3 чашки кофе или 3-5 чашек чая в день куда реже сталкиваются с этими заболеваниями.