«Это был год большой личной печали» — Билл Гейтс назвал 2021 год самым сложным в своей жизни

Наука и технологии
Сегодня в 07:21
1 мин.
«Это был год большой личной печали» — Билл Гейтс назвал 2021 год самым сложным в своей жизниНо выразил надежду на лучшее 2022-м
2021 год был не самым простым для многих из нас. Исключением не стал и основатель Microsoft Билл Гейтс.
Миллиардер опубликовал свежий пост в своём блоге GatesNotes, в котором порассуждал о сложностях уходящего года. В нём он упомянул свой развод, изоляции и различные теорий заговора со стороны общественности.
Мы с Мелиндой продолжаем вместе управлять нашим фондом и нашли новый подходящий рабочий ритм, но я не могу отрицать, что это был год большой личной печали для меня. Приспособиться к изменениям никогда не бывает легко, какими бы они ни были.
Билл Гейтс
Вместе с тем Гейтс отметил, что 2021-й — это «год больших перемен». Также он согласился с тем, что ошибался, когда заявлял о спаде пандемии в нём, но заявил, что «2022 год будет легче предыдущих двух».
Источник: GatesNotes