Это месть? Китай ужесточил экспортные ограничения для Apple, Microsoft и прочих американских компаний

Эти меры, вероятно, связаны с новыми ограничениями на экспорт технологий двойного назначения, введёнными Китаем в начале декабря.

Теперь экспорт материалов и оборудования для производства в страны Юго-Восточной Азии и Индию задерживается на несколько дней или недель.

Стоит отметить, что свежие палки в колеса со стороны Пекина особенно затрудняют планы Apple по переносу производства iPhone в Индию.

Например, Foxconn, крупнейший производственный партнёр Apple, столкнулся с проблемами: китайские сотрудники не могут приехать на индийский завод, а доставка производственного оборудования из Китая затягивается.

Согласно данным издания Nikkei, Китай также наложил строгие ограничения на экспорт таких материалов, как галлий, германий, графит и ультратвёрдые материалы.

Хотя официально ограничения касаются военного использования, товары, не относящиеся к этой категории, также сталкиваются с усиленным контролем, если они имеют схожие коды в системе классификации.