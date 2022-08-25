Это может быть опасно: направленное на Землю солнечное пятно выросло в 10 раз всего за пару дней

Сообщается, что в случае, если пятна продолжат расти в ближайшие дни, то они смогут вызвать более сильные вспышки. Есть даже шансы того, что их энергия направится к Земле. А это, в свою очередь, может подвергнуть опасности спутники и системы связи.

Но стоит уточнить, что на данный момент непосредственной опасности нет.

Учёные отмечают, что за последние несколько лет активность Солнца резко и сильно возросла. По мнению специалистов, это связано с его приближением времени к следующему солнечному максимуму.