Это не миф: ношение смартфона в кармане брюк может привести к бесплодию у мужчин

Так, специалист посоветовал мужчинам не держать мобильные телефоны в кармане брюк в течение длительного времени. Это, по его словам, может привести к снижению количества и качества спермы.

Вместе с тем Продеус отметил, что использование подогрева сидений в автомобилях также может быть опасно для мужского здоровья, так как повышенная температура может привести к гибели сперматозоидов.

Стоит отметить, что исследование, опубликованное в 2018 году в Journal of Reproduction and Development, длительное воздействие электромагнитного излучения от сотовых телефонов может негативно влиять на качество спермы.

Кроме того, исследование 2016 года, опубликованное в журнале Fertility and Sterility, показало, что повышенная температура мошонки, вызванная, например, длительным использованием автомобильных сидений с подогревом, может привести к снижению качества и количества сперматозоидов.