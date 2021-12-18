Это новый робот Hyundai для перевозки вещей, а в будущем и людей

Достаточно занятная новинка

В начале 2021 года Hyundai анонсировала своего нового четырёхколёсного робота — MobED. Теперь же компания представила его более широкому кругу лиц, что явно говорит о скором старте продаж устройства.