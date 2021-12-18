Это новый робот Hyundai для перевозки вещей, а в будущем и людей

Это новый робот Hyundai для перевозки вещей, а в будущем и людейДостаточно занятная новинка
Размеры робота — 67 x 60 см, при этом развиваемая им скорость достигает 30 км/ч. Девайс оснащается четырьмя независимо управляемыми 12-дюймовыми пневматическими шинами и особенной системой подвески. Последняя позволяет наклоняться центральной платформе в любом направлении.
Основной сферой применения Hyundai MobED называется перевозка личных вещей, транспортировка детского кресла или быстрое перемещение большого экрана.
В дальнейшем компания намерена «прокачать» устройство. Одним из вариантов, рассматриваемых производителем, является выпуск увеличенной версии, с помощью которой можно будет использовать как транспортное средство для пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями.
Автономность MobED — 4 часа. Цена и точные сроки выпуска пока что неизвестны.