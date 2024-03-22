Это нужно мошенникам: эксперт объяснил, зачем в даркнете торгуют готовыми юрлицами

По словам эксперта, подобные вещи нужны мошенникам для незаконного обналичивания и отмывания денег. При этом компании, купленные в теневом сегменте Сети, могут использоваться для атак на цепочки поставок либо могут быт связаны с ложным партнёрством.

Но самые опасные схемы — фирмы-однодневки. Здесь логика мошенников очевидна: им нужны солидные компании с многолетней историей, чтобы прикрывать свои действия. Компания, зарегистрированная неделю назад, как правило, вызывает опасения и с ней никто не захочет работать. Зато к якобы «крутой» компании, которая стремится стать «надёжным» контрагентом, относиться будут иначе.

В 2023 году в российском даркнете было продано 1844 российские компании. В 2022 — на 42% меньше. В 2024 году тенденция усиливается.