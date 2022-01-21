Это опасная лотерея: ученые сравнили разные виды иммунитета от COVID-19

Это опасная лотерея: ученые сравнили разные виды иммунитета от COVID-19Однако при этом они считают вакцинацию необходимой
По словам Барановой, естественная защита организма от COVID-19, которая появляется после перенесенного заболевания, эффективнее той, что дают вакцины, если человек не болел коронавирусом, но с отдельными нюансами. По ее словам, лучше сделать вакцину после перенесенного заболевания – это наилучший вариант.
Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более "спокойный" вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть — лучшая альтернатива
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает также. Он уточнил, что даже первая доза вакцины после перенесенного ковида дает большую защиту, чем обе дозы без заражения.
Однако, советник ВОЗ Константин Чумаков не согласен с тем, что естественный иммунитет лучше искусственного, и заявил, что вакцинироваться стоит независимо от перенесенной болезни.
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