Это опасная лотерея: ученые сравнили разные виды иммунитета от COVID-19

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает также. Он уточнил, что даже первая доза вакцины после перенесенного ковида дает большую защиту, чем обе дозы без заражения.

Однако, советник ВОЗ Константин Чумаков не согласен с тем, что естественный иммунитет лучше искусственного, и заявил, что вакцинироваться стоит независимо от перенесенной болезни.

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