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Это опасная лотерея: ученые сравнили разные виды иммунитета от COVID-19

Однако при этом они считают вакцинацию необходимой
Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики МГЦ РАН Анча Баранова считает, что естественная защита от коронавируса, сильнее той, что дают вакцины, однако с ней согласны не все.
Это опасная лотерея: ученые сравнили разные виды иммунитета от COVID-19

По словам Барановой, естественная защита организма от COVID-19, которая появляется после перенесенного заболевания, эффективнее той, что дают вакцины, если человек не болел коронавирусом, но с отдельными нюансами. По ее словам, лучше сделать вакцину после перенесенного заболевания – это наилучший вариант.

Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более "спокойный" вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть — лучшая альтернатива

Анча Баранова
Главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики МГЦ РАН

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает также. Он уточнил, что даже первая доза вакцины после перенесенного ковида дает большую защиту, чем обе дозы без заражения.

Однако, советник ВОЗ Константин Чумаков не согласен с тем, что естественный иммунитет лучше искусственного, и заявил, что вакцинироваться стоит независимо от перенесенной болезни.

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Источник: РБК
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